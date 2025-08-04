СМИ: 68 пострадавших при теракте в «Крокусе» имеют психические расстройства
У 68 человек из 108 потерпевших, которым причинили тяжкий вред здоровью при теракте в «Крокус Сити Холл», выявлены психические расстройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги судебно-медицинских экспертиз.
У большинства из потерпевших наблюдается смешанная тревожная и депрессивная реакция. Также наблюдалось расстройство эмоций и поведения в связи с расстройством адаптации.
Кроме того выяснилось, что 41 человек из 147 погибших скончался из-за огнестрельного ранения в результате теракта.
В понедельник 4 августа 2025 года в Москве начнется судебный процесс по существу дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в открытом режиме в одном из зданий Мосгорсуда. Слушать дело в отношении 19 фигурантов будет коллегия из трех судей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru