СМИ: 68 пострадавших при теракте в «Крокусе» имеют психические расстройства

У большинства из потерпевших наблюдается смешанная тревожная и депрессивная реакция. Также наблюдалось расстройство эмоций и поведения в связи с расстройством адаптации.

Кроме того выяснилось, что 41 человек из 147 погибших скончался из-за огнестрельного ранения в результате теракта.

В понедельник 4 августа 2025 года в Москве начнется судебный процесс по существу дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в открытом режиме в одном из зданий Мосгорсуда. Слушать дело в отношении 19 фигурантов будет коллегия из трех судей.

