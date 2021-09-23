Охранник в Тюмени задержал студента со страйкбольным оружьем
Охранник колледжа в Тюмени задержал юношу, который собирался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать его в ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Инцидент произошел в четверг утром в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета.
Правоохранители сообщили, что молодой человек с подозрительной ношей был задержан охранником учебного заведения, а чехол с содержимым был изъят. На место выехали сотрудники полиции, которые выяснили, что 19-летний студент этого образовательного заведения договорился с однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия.
В минувший понедельник, 20 сентября, 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, пострадали более 40. Сам стрелок был ранен сотрудником ДПС, он госпитализирован.
Ранее президент Союза Адвокатов России, адвокат, защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов в пресс-центре НСН объяснил, почему пермского стрелка обезвредил именно сотрудник ДПС.
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