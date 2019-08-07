Один спецназовец получил огнестрельное ранение в грудь в ходе операции по захвату Атамбаева
Киргизское национальное информационное агентство «Кабар» сообщает об одном раненом сотруднике спецподразделения в ходе операции по захвату экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. Такие данные предоставили агентству в Минздраве.
Отмечается, что пуля прошла через бронежилет бойца.
В загородном доме Атамбаева продолжается спецоперация. По информации «Кабар», из владения Атамбаева ведется стрельба боевыми пулями.
Ранее стало известно о 12 пострадавших, все были доставлены в больницы. Сообщается, что один из раненых экстренно направлен на операцию, состояние остальных средней тяжести.
Напомним, в ходе спецоперации Атамбаев был задержан.
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