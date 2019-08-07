Один спецназовец получил огнестрельное ранение в грудь в ходе операции по захвату Атамбаева

Киргизское национальное информационное агентство «Кабар» сообщает об одном раненом сотруднике спецподразделения в ходе операции по захвату экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. Такие данные предоставили агентству в Минздраве.

Отмечается, что пуля прошла через бронежилет бойца.

В загородном доме Атамбаева продолжается спецоперация. По информации «Кабар», из владения Атамбаева ведется стрельба боевыми пулями.

Ранее стало известно о 12 пострадавших, все были доставлены в больницы. Сообщается, что один из раненых экстренно направлен на операцию, состояние остальных средней тяжести.

Напомним, в ходе спецоперации Атамбаев был задержан.



