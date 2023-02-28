Один человек пострадал в результате пожара и взрывов в Киеве
28 февраля 202318:12
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в результате пожара и взрывов в Голосеевском районе украинской столицы пострадал один человек.
По его словам, пожар произошёл «в отдельно стоящем здании», взрываются, по предварительным данным, кислородные баллоны.
«Все службы уже на месте. Один человек пострадал», - написал Кличко.
Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться, сообщает НСН.
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28 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru