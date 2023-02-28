Один человек пострадал в результате пожара и взрывов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в результате пожара и взрывов в Голосеевском районе украинской столицы пострадал один человек.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве

По его словам, пожар произошёл «в отдельно стоящем здании», взрываются, по предварительным данным, кислородные баллоны.

«Все службы уже на месте. Один человек пострадал», - написал Кличко.

Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:ПожарВзрывыУкраинаКиевВиталий Кличко
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