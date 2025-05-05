Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая
Администрация США опубликовала в соцсети Х изображение президента Дональда Трампа в костюме джедая из фильма «Звездные войны».
«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя», – следует из поста.
Пользователи соцсети обратили внимание, что американский лидер в руке держит красный световой меч ситхов – адептов «темной стороны» силы.
4 мая в США фанаты космической саги отмечают ежегодный праздник – международный день «Звездных войн».
Ранее стало известно, что звезда фильмов «Мартовские иды», «Ла-Ла Ленд» и «Барби», канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе «Звездных войн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая
- Один из пострадавших при пожаре в доме в Москве находится в тяжелом состоянии
- Собянин: Оперативные службы работают на месте пожара в жилом доме
- Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы
- СМИ: Около 10 человек пострадали при взрыве в многоэтажке юго-западе Москвы
- СМИ: Взрыв произошëл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы
- В Китае 60 человек пострадали из-за опрокидывания прогулочных судов
- Мюнхенская «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу
- Гладков: ВСУ ударили по храму и шести населенным пунктам Белгородской области
- Трамп исключил силовой сценарий присоединения Канады к США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru