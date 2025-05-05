Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя», – следует из поста.

Пользователи соцсети обратили внимание, что американский лидер в руке держит красный световой меч ситхов – адептов «темной стороны» силы.

4 мая в США фанаты космической саги отмечают ежегодный праздник – международный день «Звездных войн».

Ранее стало известно, что звезда фильмов «Мартовские иды», «Ла-Ла Ленд» и «Барби», канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе «Звездных войн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

