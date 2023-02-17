В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться. С таким заявлением она выступила в своем Telegram-канале.

По ее данным, в городе остаются около шести тысяч человек, которые подвергают себя опасности. Она также отметила, что это создает риски и для военные и волонтеров, так как мирным жителям нужно помогать.

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Российская армия ведет тяжелые бои на подступах к стратегически важному городу Артемовск (Бахмут). В четверг, 16 февраля, сообщалось о взятии окрестных высот. К марту-апрелю российские силы полностью окружат Артемовск. Об этом ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

О том, что украинская сторона вывозит документы из государственных органов Артемовска, ранее писало издание «Страна.ua». Местный волонтер Вячеслав Ильченко выложил видео в TikTok, как люди грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаСпецоперация
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