В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Российская армия ведет тяжелые бои на подступах к стратегически важному городу Артемовск (Бахмут). В четверг, 16 февраля, сообщалось о взятии окрестных высот. К марту-апрелю российские силы полностью окружат Артемовск. Об этом ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

О том, что украинская сторона вывозит документы из государственных органов Артемовска, ранее писало издание «Страна.ua». Местный волонтер Вячеслав Ильченко выложил видео в TikTok, как люди грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда.

