В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться. С таким заявлением она выступила в своем Telegram-канале.
По ее данным, в городе остаются около шести тысяч человек, которые подвергают себя опасности. Она также отметила, что это создает риски и для военные и волонтеров, так как мирным жителям нужно помогать.
Российская армия ведет тяжелые бои на подступах к стратегически важному городу Артемовск (Бахмут). В четверг, 16 февраля, сообщалось о взятии окрестных высот. К марту-апрелю российские силы полностью окружат Артемовск. Об этом ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
О том, что украинская сторона вывозит документы из государственных органов Артемовска, ранее писало издание «Страна.ua». Местный волонтер Вячеслав Ильченко выложил видео в TikTok, как люди грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru