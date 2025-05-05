СМИ: В небе над Воронежем прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремели в небе над Воронежем, сообщает Telegram-канал Mash.

Минобороны: ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников

По предварительным данным, ПВО работает по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины.

По словам очевидцев, в небе было видно яркие вспышки, в квартирах недалеко от места уничтожения беспилотника задрожали окна.

На окраинах города слышно гул мотора похожего на дрон.

Ранее в Новороссийске беспилотники ВСУ повредили восемь квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:НападениеВоронежВзрывы

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