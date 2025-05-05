СМИ: В небе над Воронежем прогремели взрывы
5 мая 202502:01
Несколько взрывов прогремели в небе над Воронежем, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, ПВО работает по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины.
По словам очевидцев, в небе было видно яркие вспышки, в квартирах недалеко от места уничтожения беспилотника задрожали окна.
На окраинах города слышно гул мотора похожего на дрон.
Ранее в Новороссийске беспилотники ВСУ повредили восемь квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru