Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве

В четверг в некоторых областях страны была объявлена воздушная тревога.

По данным издания «Клименко Тайм», в центре Одессы был слышен хлопок, затем очевидцы заметили столб дыма. Причина взрыва не уточняется.

В свою очередь Telegram-канал «Политика страны» сообщил о хлопках в Киеве. В Сети отмечают, что над украинской столицей якобы сбили «летающий объект».

