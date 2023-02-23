Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве

Взрывы прогремели в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Одессе. Об этом сообщают местные СМИ.

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В четверг в некоторых областях страны была объявлена воздушная тревога.

По данным издания «Клименко Тайм», в центре Одессы был слышен хлопок, затем очевидцы заметили столб дыма. Причина взрыва не уточняется.

В свою очередь Telegram-канал «Политика страны» сообщил о хлопках в Киеве. В Сети отмечают, что над украинской столицей якобы сбили «летающий объект».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыУкраина
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