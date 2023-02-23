Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
23 февраля 202312:51
Взрывы прогремели в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Одессе. Об этом сообщают местные СМИ.
В четверг в некоторых областях страны была объявлена воздушная тревога.
По данным издания «Клименко Тайм», в центре Одессы был слышен хлопок, затем очевидцы заметили столб дыма. Причина взрыва не уточняется.
В свою очередь Telegram-канал «Политика страны» сообщил о хлопках в Киеве. В Сети отмечают, что над украинской столицей якобы сбили «летающий объект».
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23 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru