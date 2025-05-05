Собянин: Оперативные службы работают на месте пожара в жилом доме
5 мая 202500:01
В Москве оперативные службы начали работу на месте пожара в жилом домен, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.
«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — заявил он.
Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики.
В результате возгорания погибли два человека. Еще шесть получили травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru