Собянин: Оперативные службы работают на месте пожара в жилом доме

В Москве оперативные службы начали работу на месте пожара в жилом домен, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.

В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — заявил он.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики.

В результате возгорания погибли два человека. Еще шесть получили травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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