Один человек погиб в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь
В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь один человек погиб, ещё четверо получили ранения, сообщает Telegram-канал Mash.
Одна ракета попала в жилой дом. 65-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Также пострадали 67-летняя пенсионерка, 18-летний молодой человек и двое мужчин, 33 и 35 лет.
Кроме того, одна из украинских ракет попала в частный дом и не взорвалась.
Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.
Ранее стало известно, что в Севастополе работает система ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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