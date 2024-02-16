Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе после 15 часов. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора города федерального подчинения Михаил Развожаева.
Причины объявления тревоги не уточняются. Вечером 15 февраля глава города объяснил громкие звуки в Севастополе учебными стрельбами, которые проводили военные на полигоне в Казачьей бухте.
Сегодня также перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту примерно на полчаса. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при объявлении тревоги жителям рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru