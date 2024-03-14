Один человек погиб, трое пострадали при атаке на Белгород и Белгородский район

Система ПВО сбила десять воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один человек погиб, еще трое пострадали. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле.

По словам Гладкова, в результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась женщина, опрокинулся в кювет. От полученных травм водитель погибла на месте.

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Кроме того у двоих женщин баротравмы, у мужчины осколочное ранение плеча. Все они доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгороде повреждения зафиксированы в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Повреждено остекление в образовательном учреждении. Пострадали также 13 автомобилей.

В Белгородском районе после отражения атаки ВСУ повреждены частные домовладения и МКД на трех улицах поселка Беловское. Пострадали трое детей из-за осколков, госпитализация им не потребовалась.

Ранее сегодня произошла еще одна атака ВСУ на Белгород, в результате которой один человек погиб и шестеро пострадали.




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ФОТО: Telegram/Гладков
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