Один человек погиб, трое пострадали при атаке на Белгород и Белгородский район

Кроме того у двоих женщин баротравмы, у мужчины осколочное ранение плеча. Все они доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгороде повреждения зафиксированы в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Повреждено остекление в образовательном учреждении. Пострадали также 13 автомобилей.

В Белгородском районе после отражения атаки ВСУ повреждены частные домовладения и МКД на трех улицах поселка Беловское. Пострадали трое детей из-за осколков, госпитализация им не потребовалась.

Ранее сегодня произошла еще одна атака ВСУ на Белгород, в результате которой один человек погиб и шестеро пострадали.







