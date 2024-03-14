Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке на Белгород

В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде число пострадавших выросло до шести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, пострадали четыре женщины и двое мужчин. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, одна женщина с ссадинами от госпитализации отказалась. При этом одна женщина и один мужчина, которые находятся в областной клинической больнице, получили множественные осколочные ранения, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Минобороны РФ ранее сегодня сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено восемь реактивных снарядов.