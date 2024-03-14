Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке на Белгород

В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде число пострадавших выросло до шести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, пострадали четыре женщины и двое мужчин. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, одна женщина с ссадинами от госпитализации отказалась. При этом одна женщина и один мужчина, которые находятся в областной клинической больнице, получили множественные осколочные ранения, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Минобороны РФ ранее сегодня сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено восемь реактивных снарядов.

Над Белгородской и Курской областями уничтожили 14 дронов ВСУ

Губернатор сообщил, что погиб один мирный житель: мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте. В Белгороде различные повреждения получили 11 частных домовладений, две квартиры в двух многоквартирных домах, в одном здании учреждения здравоохранения, гостинице и фитнес-зале, также пострадали 53 легковых автомобиля.

В Белгородском районе повреждения выявлены в поселке Разумное, где пострадали одно частное домовладение, четыре легковых автомобиля и теплица на территории сельсхозпредприятия. В селе Нижний Ольшанец есть повреждения в одном частном домовладении. Никто из жителей не пострадал.



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ФОТО: Telegram/Гладков
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