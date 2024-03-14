Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке на Белгород
В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде число пострадавших выросло до шести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, пострадали четыре женщины и двое мужчин. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, одна женщина с ссадинами от госпитализации отказалась. При этом одна женщина и один мужчина, которые находятся в областной клинической больнице, получили множественные осколочные ранения, медики оценивают их состояние как тяжелое.
Минобороны РФ ранее сегодня сообщили, что над Белгородской областью было уничтожено восемь реактивных снарядов.
Губернатор сообщил, что погиб один мирный житель: мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте. В Белгороде различные повреждения получили 11 частных домовладений, две квартиры в двух многоквартирных домах, в одном здании учреждения здравоохранения, гостинице и фитнес-зале, также пострадали 53 легковых автомобиля.
В Белгородском районе повреждения выявлены в поселке Разумное, где пострадали одно частное домовладение, четыре легковых автомобиля и теплица на территории сельсхозпредприятия. В селе Нижний Ольшанец есть повреждения в одном частном домовладении. Никто из жителей не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru