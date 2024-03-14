У поселка Теткино в Курской области идет бой с ДРГ

Росгвардия совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ участвует в отражении нападения ДРГ со стороны Украины у поселка Теткино Курской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

О попытке прорыва украинских диверсантов ранее сегодня также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона также сообщил об опасности атаки БПЛА в Курской области. По словам Старовойта, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Росгвардия сообщила об уничтожении 30 диверсантов в Белгородской области

Накануне днем пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. В сводке военного ведомства уточнялось, что противник потерял до 250 военнослужащих и семь танков, а также семь БМП «Bradley» производства США. Курский губернатор заявил, что диверсанты со стороны Украины попытались совершить прорыв в районе посёлка Тёткино Глушковского района.


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Фото: rosguard.gov.ru
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