У поселка Теткино в Курской области идет бой с ДРГ

Росгвардия совместно с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ участвует в отражении нападения ДРГ со стороны Украины у поселка Теткино Курской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

О попытке прорыва украинских диверсантов ранее сегодня также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона также сообщил об опасности атаки БПЛА в Курской области. По словам Старовойта, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.