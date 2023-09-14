Один человек погиб при обстреле ВСУ курского поселка Теткино

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, один человек погиб. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Старовойт: В селе Гордеевка нарушено водоснабжение из-за обстрела ВСУ

«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Старовойт, мужчина умер до прибытия скорой помощи, пишет RT.

Кроме того, украинские войска повторно обстреляли Гордеевку в Кореневском районе области, в селе повреждена линия электроснабжения.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле Гордеевки, в результате было нарушено водоснабжение населенного пункта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеВСУОбстрелКурская Область

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