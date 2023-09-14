Один человек погиб при обстреле ВСУ курского поселка Теткино
Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, один человек погиб. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Старовойт, мужчина умер до прибытия скорой помощи, пишет RT.
Кроме того, украинские войска повторно обстреляли Гордеевку в Кореневском районе области, в селе повреждена линия электроснабжения.
Ранее Старовойт сообщил об обстреле Гордеевки, в результате было нарушено водоснабжение населенного пункта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru