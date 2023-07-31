Один человек погиб при обстреле центра Донецка
Один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации, с 06:15 украинские войска выпустили по Донецку более 20 различных снарядов. Как отметил Кулемзин, обстрелу подверглись Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города.
«По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кулемзин уточнил, что в результате обстрела загорелся маршрутный автобус и два легковых автомобиля, пишет RT.
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