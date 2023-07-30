В Брянской области пострадали три человека после обстрела ВСУ
30 июля 202313:03
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по свиноводческому комплексу в Климовском районе Брянской области. После обстрела пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В числе пострадавших две женщины и мужчина. Все они госпитализированы в районную больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, рассказал глава региона в Telegram-канале 30 июля.
Ранее ВСУ обстреляли брянское село Полевые Новоселки, в результате один местный житель получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru