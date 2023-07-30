В Брянской области пострадали три человека после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по свиноводческому комплексу в Климовском районе Брянской области. После обстрела пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Mash: ВСУ обстреляли из минометов брянское село Ломаковка

В числе пострадавших две женщины и мужчина. Все они госпитализированы в районную больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, рассказал глава региона в Telegram-канале 30 июля.

Ранее ВСУ обстреляли брянское село Полевые Новоселки, в результате один местный житель получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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