Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Горловки
Один мирный житель погиб и еще трое были ранены в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, противник совершил 18 атак, выпустив в общей сложности 43 боеприпаса. Применялись ударный беспилотник и стволовая артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
Снаряды ВСУ повредили три жилых дома, линию электропередач и газопровод.
Ранее в Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru