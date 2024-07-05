Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Горловки

Один мирный житель погиб и еще трое были ранены в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

В Донецке при обстреле ВСУ сгорел супермаркет

По его словам, противник совершил 18 атак, выпустив в общей сложности 43 боеприпаса. Применялись ударный беспилотник и стволовая артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.

Снаряды ВСУ повредили три жилых дома, линию электропередач и газопровод.

Ранее в Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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