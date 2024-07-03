В Донецке при обстреле ВСУ сгорел супермаркет

Супермаркет в Киевском районе Донецка сгорел после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, фрагменты здания разбросаны в радиусе нескольких десятков метров. На месте находятся пожарные, которые устраняют возгорание.

В результате обстрела ВСУ также пострадали соседние здания автомойки, станции технического обслуживания, больницы.

Как отметила очевидица Валентина, во время ЧП был слышен сильный взрыв, магазин полностью разрушился.

«Детская больница еще бывшая. Смотрю — окон нету. Окна повылетали», — рассказала женщина.

Ранее ВСУ ударили по Петровскому району Донецка, пострадали четыре спасателя, которые тушили возгорание, пишет 360.ru.

