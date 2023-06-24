Очевидцы рассказали о взрыве вблизи штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Поблизости от штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, рассказал военкор RT Роман Косарев заявил, который оказался на месте событий.

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«Только что был взрыв у штаба ЮВО в Ростове. Толпа ломанулась подальше от места», – публикует его сообщение RT.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что на центральной улице Ростова-на-Дону Большой Садовой возобновили движение транспорта, который начал работать в прежнем режиме. Об этом написал в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеВоенныеВзрывРостов-на-Дону

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