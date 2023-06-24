Очевидцы рассказали о взрыве вблизи штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
24 июня 202313:58
Поблизости от штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, рассказал военкор RT Роман Косарев заявил, который оказался на месте событий.
«Только что был взрыв у штаба ЮВО в Ростове. Толпа ломанулась подальше от места», – публикует его сообщение RT.
Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что на центральной улице Ростова-на-Дону Большой Садовой возобновили движение транспорта, который начал работать в прежнем режиме. Об этом написал в своем Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru