Сын главы Чечни Адам Кадыров женится

По её словам, свадьба 17-летнего Адама пройдёт в родительском доме в Ахмат-Юрте - родовом селе Кадыровых. Имя невесты не уточняется.



Подписчики в комментариях к посту попросили хоть немного показать им праздник, на что Айшат Кадырова указала, что в день свадьбы ей бывает не до телефона.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам вошёл в состав Арабского арбитражного суда, сообщает «Свободная пресса».

