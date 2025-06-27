Сын главы Чечни Адам Кадыров женится
27 июня 202517:06
Третий сына главы Чечни Адам Кадыров женится. Об этом в своих соцсетях заявила старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат.
По её словам, свадьба 17-летнего Адама пройдёт в родительском доме в Ахмат-Юрте - родовом селе Кадыровых. Имя невесты не уточняется.
Подписчики в комментариях к посту попросили хоть немного показать им праздник, на что Айшат Кадырова указала, что в день свадьбы ей бывает не до телефона.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам вошёл в состав Арабского арбитражного суда, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru