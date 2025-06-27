Участник команды КВН «Обычные люди» Евгений Трикоз был признан иноагентом

Также в список иноагентов попали психолог Иван Звягин, правозащитница Тамилла Иманова, юрист Артем Клыга, блогер Евгений Егорченко и рэпер Дмитрий Иордатий, известный под псевдонимами Наум Блик и Dry Ice.

В ведомстве указали, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, а также фейки о Вооружённых силах РФ.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что желающим вернуться в Россию артистам-иноагентам придётся соблюдать все требования, предписанные законом, сообщает RT.

