Россиян предупредили об уголовном наказании за секс в автомобиле
Интимная близость в автомобиле в определённых обстоятельствах может грозить россиянам административным или уголовным наказанием. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, если машина припаркована в общественном месте, то за секс в ней граждан могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. В этом случае можно либо получить 15 суток ареста, либо отделаться штрафом до тысячи рублей.
Эксперт отметил, что если свидетелями интима станут дети до 14 лет, то тогда может быть применена уголовная статья «Развратные действия», предусматривающая наказание от трёх до восьми лет лишения свободы.
Воропаев добавил, что в ночное время за секс в автомобиле могут наказать ещё и по закону о тишине.
Ранее Международная команда исследователей выяснила, что удовольствие от секса не зависит от возраста, сообщает «Свободная пресса».
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