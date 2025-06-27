На пресс-конференции в Минске он напомнил, что украинской стороне уже были переданы более шеати тысяч тел погибших.

«Дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», - указал глава государства.

Путин также добавил, что обмены пленными создают условия для предметного обсуждения проблем между Москвой и Киевом.

Ранее в в Минобороны РФ заявили, что в рамках стамбульских договорённостей, РФ передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

