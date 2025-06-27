Путин: РФ готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ

Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Захарова: РФ и Украина продолжают обмен тяжелобольными и ранеными

На пресс-конференции в Минске он напомнил, что украинской стороне уже были переданы более шеати тысяч тел погибших.

«Дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», - указал глава государства.

Путин также добавил, что обмены пленными создают условия для предметного обсуждения проблем между Москвой и Киевом.

Ранее в в Минобороны РФ заявили, что в рамках стамбульских договорённостей, РФ передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
ТЕГИ:ОбменУкраинаРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры