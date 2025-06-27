Московский метрополитен взыскал более миллиона рублей с жителя Югры

Московский метрополитен взыскал с жителя Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 млн рублей за нарушение работы метро. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.

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Уточняется, что инцидент произошёл на станции метро «Марксистская». Здесь житель города Белоярский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался войти в вагон метро, когда двери уже закрылись. Потерпев неудачу он решил остановить поезд и в итоге оказался на рельсах.

Действия мужчины стали причиной отмены десяти поездов и пяти внеплановых высадок пассажиров, а простой в течение 20 минут обошёлся метрополитену более чем в 1,1 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд столицы взыскал с ресторана сети суши «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей компенсации за использование трека певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) без разрешения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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