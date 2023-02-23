Очевидцы раскрыли реакцию Арбениной на пьяного мужчину в тельняшке на сцене

Российская певица Диана Арбенина во время концерта в Чите «не подала» виду, когда на сцену прорвался нетрезвый мужчина в тельняшке. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местную жительницу, которая побывала на выступлении.

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По словам женщины, представившейся Оксаной, пьяный зритель забрался на сцену из фан-зоны, где не было установлено ограждение. Его пытались остановить охранники. Певица их остановила и попросила «не портить настроение».

«Диана очень достойно и спокойно предложила спеть вместе. Никакой резкости, очень воспитанная. В течение песни он сидел рядом, а потом она спокойно предложила ему пройти за сцену и продолжила концерт. Мужчина говорил, что у него брат погиб и поэтому надо (спеть - прим. НСН) песню», – рассказала зрительница.

Арбенина исполнила композицию «Секунду назад», а нетрезвый зритель все это время был рядом с ней на сцене.

Ранее в Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов», который должен был состояться 21 февраля в Club 69, говорится на сайте оператора «Сибкассы». По информации местных СМИ, отмена концерта может быть связана с позицией солистки группы Дианы Арбениной касательно СВО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧитаПроисшествиеКонцертДиана Арбенина
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