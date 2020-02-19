Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания на начальника

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», - рассказал адвокат агентству.

Он также отметил, что сам Ляховец свою вину не признает и обвинения в свой адрес опровергает, а дело против него считает политически мотивированным. По мнению юриста, признательные показания Коновалова связаны с оказываемым на него давлением со стороны следствия.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по так называемому «делу Голунова». Как полагает следствие, 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики для того, чтобы против него было возбуждено уголовное дело.

Журналист Иван Голунов в беседе с НСН ранее выразил сомнения в том, те ли люди арестованы и проходят обвиняемыми по его делу. «Те фамилии, которые называются, это те, о которых я говорил неоднократно в ходе допросов и интервью. Но действительно ли эти люди задержаны, или может быть кто-то другой задержан, этих подробностей я не знаю», - сказал Голунов.

