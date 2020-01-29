А тех ли взяли? Голунов о задержанных по своему делу

«Я вижу сообщение в ТАСС, где называются имена, но, на самом деле, у меня нет даже постановления о возбуждении уголовного дела, в котором я мог бы увидеть фамилии в отношении кого оно возбуждено. Мы направили ходатайство о предоставлении постановления о возбуждении уголовного дела. Насколько я понимаю, на днях мне должны его вручить. Те фамилии, которые называются, это те, о которых я говорил неоднократно в ходе допросов и интервью. Но действительно ли эти люди задержаны, или может быть кто-то другой задержан, этих подробностей я не знаю», - сказал Голунов.

ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает о задержании бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова, оперативников Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова. Кроме них в задержании Ивана Голунова участвол Игорь Ляховец, а дело вел следователь Игорь Лопатин.

«Буду надеяться, что на этом следствие не завершится и будет развиваться также, как оно набрало темп после пресс-конференции президента», - отметил собеседник НСН и уточнил, что о задержании узнал «не из СМИ», а от собственных источников.

Ранее НСН сообщала, что корреспондент «Медузы» был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Журналист Иван Голунов в беседе с НСН сообщил, что рад новому статусу.

