«Валентинка» от прокурора. Голунову прислали извинения

Письмо за подписью прокурора Западного административного округа Москвы Иван Голунов, по его словам, обнаружил в почтовом ящике. Письмо, впрочем, не дает ответа на вопрос, собирался ли кто-нибудь в принципе извиняться перед журналистом, не обратись он в середине января к новому генпрокурору с требованиями извинений от имени государства за необоснованное уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Напомним, Голунова задержали сотрудники полиции Западного округа в центре Москвы 6 июня прошлого года якобы при попытке сбыта наркотиков. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили. После бурной реакции общественности его отпустили из-под домашнего ареста. 11 июня его дело было официально закрыто. А задержавшие его сотрудники полиции сейчас сами находятся под следствием. В январе Следственный комитет официально заявил, что наркотики Голунову подбросили теперь уже бывшие полицейские с целью фальсификации доказательств вины и повышения по службе.

О том, что Голунову направлены извинения, прокуратура сообщила через СМИ еще на прошлой неделе, чем очень удивила адресата этих извинений. Тогда в интервью НСН Иван Голунов сказал, что, несмотря на задержку по времени и «экзотичный» характер извинений, принимает извинения прокуратуры. Но добавил, что «хотелось бы, чтобы органы прокуратуры следовали букве закона в числе первых, а не нужно было бы им об этом напоминать».

В своем Telegram-канале Иван Голунов разместил фотографию извинений на официальном бланке прокуратуры Западного административного округа Москвы, высказал пожелание, чтобы государственные органы использовали менее формальный язык в своих обращениях. «Хочется, чтобы мое государство, даже «при исполнении», говорило на человеческом языке. Искренность не отрегулируешь, но язык вполне», - написал Голунов.

На фото можно увидеть, что письмо с извинениями в адрес Голунова за подписью окружного прокурора датировано 4-м февраля текущего, 2020 года. И в первом же абзаце автор указывает, что уголовное преследование журналиста было прекращено 11.06.2019, то есть года прошлого. А получил Голунов эту «валентинку» 14 февраля 2020. Восемь месяцев с мыслями собирались. Тогда как по закону положен месяц. Что уж про человеческий язык говорить…

