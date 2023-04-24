Обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову оставили в СИЗО

Теракт в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), пострадали более 50 человек. По предварительным данным, Трепова передала журналисту статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство. ФСБ установила, что теракт организовали украинские спецслужбы и их агентура, в том числе из числа скрывающихся за границей российских оппозиционеров.

Накануне Трепова заявила в суде, что «безумно сожалеет» о случившемся и каждый день «молится о здоровье» пострадавших в результате взрыва.

Обвиняемой грозит до 20 лет строгого режима, несмотря на её утверждения о том, что ее «подставили» и использовали втёмную. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

