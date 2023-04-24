Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о произошедшем
Обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила в суде, что «безумно сожалеет» о случившемся. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Треповой, она каждый день «молится о здоровье» пострадавших в результате взрыва.
Теракт в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), пострадали более 50 человек. По предварительным данным, Трепова передала журналисту статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство. ФСБ установила, что теракт организовали украинские спецслужбы и их агентура, в том числе из числа скрывающихся за границей российских оппозиционеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru