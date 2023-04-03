Трепова призналась, что пронесла бюст со взрывчаткой, убившей военкора Татарского. Видео

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) призналась, что принесла в кафе в Санкт-Петербурге гипсовую статуэтку, начинённую взрывчаткой, которая взорвалась. Это следует из её показаний на допросе сразу после задержания. Видеозапись распространило министерство внутренних дел России.

Взрыв произошёл в воскресенье в кафе на Васильевском острове Северной столицы во время творческого вечера Татарского. В результате погиб военкор, более 30 человек пострадали. Судя по видео, девушка призналась, что принесла на место статуэтку, которая взорвалась. Сообщить, кто её передал данный предмет она пообещал позднее.