Трепова призналась, что пронесла бюст со взрывчаткой, убившей военкора Татарского. Видео

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) призналась, что принесла в кафе в Санкт-Петербурге гипсовую статуэтку, начинённую взрывчаткой, которая взорвалась. Это следует из её показаний на допросе сразу после задержания. Видеозапись распространило министерство внутренних дел России.

Взрыв произошёл в воскресенье в кафе на Васильевском острове Северной столицы во время творческого вечера Татарского. В результате погиб военкор, более 30 человек пострадали. Судя по видео, девушка призналась, что принесла на место статуэтку, которая взорвалась. Сообщить, кто её передал данный предмет она пообещал позднее.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения со ссылкой на подругу Треповой, что сразу после взрыв в переписке Дарья заявила, что её подставили и она не знала о взрывчатке. Об этом же сегодня заявил супруг Треповой Дмитрий Рылов, проживающий не в России.

Он рассказал одному из сетевых изданий, что разговаривал с женой по телефону за несколько часов до её задержания и считает, что Дарья не знала о взрывчатке. Как отмечает НСН, Рылов, член Либертарианской партии России, также заявил, что ничего не знал о подготовке теракта.

Подозреваемую задержали на съемной квартире, уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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ФОТО: МВД России
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