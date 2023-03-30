Обвиняемую в коррупции врио замгубернатора Брянской области отправили в СИЗО

Чиновницу, которая обвиняется по статье «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», отправили в СИЗО до 28 мая.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее по подозрению в получении взяток в особо крупном размере была задержана врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова, сообщает НСН.

