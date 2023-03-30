Обвиняемую в коррупции врио замгубернатора Брянской области отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой, сообщает ТАСС.

Следствие потребовало арестовать двух врио замгубернатора Брянской области

Чиновницу, которая обвиняется по статье «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», отправили в СИЗО до 28 мая.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее по подозрению в получении взяток в особо крупном размере была задержана врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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