Обвиняемую в коррупции врио замгубернатора Брянской области отправили в СИЗО
30 марта 202318:13
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой, сообщает ТАСС.
Чиновницу, которая обвиняется по статье «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», отправили в СИЗО до 28 мая.
Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее по подозрению в получении взяток в особо крупном размере была задержана врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова, сообщает НСН.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru