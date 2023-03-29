Врио замгубернатора Брянской области Егорову задержали за взятки

Временно исполняющую обязанности замгубернатора Брянской области Елену Егорову задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

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