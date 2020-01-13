Обвиненную в покушении на жену депутата директора школы отправили в СИЗО

Ранее в Москве было совершено покушение на супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили Светлану. Спустя несколько дней была задержана Маслова.

СМИ сообщали, что депутат и Маслова состояли в интимной связи. В какой-то момент директор частной школы решила избавиться от соперницы.

Отмечается, что подозреваемая наняла двух своих бывших учеников: девушка следила за жертвой, тогда как молодой человек нанес супруге депутата серию ножевых ударов. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сам депутат ранее заявил, что с Масловой его связывали исключительно деловые отношения.

