Обвиненную в покушении на жену депутата директора школы отправили в СИЗО
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на полтора месяца директора столичной частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову и ее бывшего ученика, сообщает АГН Москва.
Женщина подозревается в организации покушения на жену своего предполагаемого любовника, студент проходит по делу в качестве исполнителя.
Ранее в Москве было совершено покушение на супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили Светлану. Спустя несколько дней была задержана Маслова.
СМИ сообщали, что депутат и Маслова состояли в интимной связи. В какой-то момент директор частной школы решила избавиться от соперницы.
Отмечается, что подозреваемая наняла двух своих бывших учеников: девушка следила за жертвой, тогда как молодой человек нанес супруге депутата серию ножевых ударов. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сам депутат ранее заявил, что с Масловой его связывали исключительно деловые отношения.
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