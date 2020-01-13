Покушение на жену московского депутата организовала его любовница

13 января 202012:17

Стал известен мотив покушения на жену депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Нападение организовала любовница парламентария, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обнародованы детали покушения на главу района Воронежской области

Отмечается, что в организации покушения подозревается директор частной школы, состоявшая в интимной связи с депутатом. Она была недовольна тем, что жена любовника, узнав о его романе на стороне, отказалась с ним разводиться.

Подозреваемая наняла 20-летнюю безработную москвичку и 21-летнего студента столичного вуза. Первая следила за жертвой, а молодой человек несколько раз ударил женщину ножом.

Потерпевшая выжила и была доставлена в реанимацию в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, отмечает Life.ru

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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