Покушение на жену московского депутата организовала его любовница

Отмечается, что в организации покушения подозревается директор частной школы, состоявшая в интимной связи с депутатом. Она была недовольна тем, что жена любовника, узнав о его романе на стороне, отказалась с ним разводиться.

Подозреваемая наняла 20-летнюю безработную москвичку и 21-летнего студента столичного вуза. Первая следила за жертвой, а молодой человек несколько раз ударил женщину ножом.

Потерпевшая выжила и была доставлена в реанимацию в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, отмечает Life.ru

