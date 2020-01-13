Покушение на жену московского депутата организовала его любовница
Стал известен мотив покушения на жену депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Нападение организовала любовница парламентария, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что в организации покушения подозревается директор частной школы, состоявшая в интимной связи с депутатом. Она была недовольна тем, что жена любовника, узнав о его романе на стороне, отказалась с ним разводиться.
Подозреваемая наняла 20-летнюю безработную москвичку и 21-летнего студента столичного вуза. Первая следила за жертвой, а молодой человек несколько раз ударил женщину ножом.
Потерпевшая выжила и была доставлена в реанимацию в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, отмечает Life.ru
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