Московский депутат опроверг роман с заказчицей покушения на его жену

«У нас были близкие дружеские и деловые отношения», - заявил Хананашвили в интервью сайту KP.Ru. По его словам, его веб-дизайнерская фирма когда-то оказывала услуги сайту школы Масловой. Кроме того, директор «Русского Гарварда» помогла ему в момент, когда депутата обманул бизнес-партнер.

Хананашвили при этом признает, что в какой-то момент со стороны Василисы «дружба начала переходить в нечто большее», однако он пресек эти поползновения. В результате им удалось сохранить деловые отношения.

Отметим, что ранее, помимо Масловой, были задержаны бывшие ученики «Русского Гарварда» - 21-летний юноша и 20-летняя девушка. Их считают непосредственными исполнителями покушения, которых наняла предполагаемая заказчица.

Сама супруга депутата в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

В свою очередь в интервью телеканалу «360» Хананашвили заявил, что Маслова была в него влюблена. При этом он утверждает, что это уже второе нападение на его жену.

«Это уже второе нападение на супругу — я так понимаю, первое тоже она организовала», - предположил депутат.

