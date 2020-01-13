Московский депутат опроверг роман с заказчицей покушения на его жену
Депутат муниципального собрания Академического района Москвы Михаил Хананашвили прокомментировал покушение на свою супругу, которое, как утверждают, организовала его любовница – директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова.
Парламентарий признал, что действительно был знаком с Масловой, однако отрицает факт любовной связи с подозреваемой.
«У нас были близкие дружеские и деловые отношения», - заявил Хананашвили в интервью сайту KP.Ru. По его словам, его веб-дизайнерская фирма когда-то оказывала услуги сайту школы Масловой. Кроме того, директор «Русского Гарварда» помогла ему в момент, когда депутата обманул бизнес-партнер.
Хананашвили при этом признает, что в какой-то момент со стороны Василисы «дружба начала переходить в нечто большее», однако он пресек эти поползновения. В результате им удалось сохранить деловые отношения.
Отметим, что ранее, помимо Масловой, были задержаны бывшие ученики «Русского Гарварда» - 21-летний юноша и 20-летняя девушка. Их считают непосредственными исполнителями покушения, которых наняла предполагаемая заказчица.
Сама супруга депутата в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.
В свою очередь в интервью телеканалу «360» Хананашвили заявил, что Маслова была в него влюблена. При этом он утверждает, что это уже второе нападение на его жену.
«Это уже второе нападение на супругу — я так понимаю, первое тоже она организовала», - предположил депутат.
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