Гинцбург: Первые пациенты готовятся к получению вакцины от меланомы

Как заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, некоторым проведена необходимая диагностика, на основе которой нарабатывается в необходимом количестве вакцина.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины для лечения меланомы составляет более 90%. Были проведены доклинические исследования на животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

