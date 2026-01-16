Гинцбург: Первые пациенты готовятся к получению вакцины от меланомы

В России первые пациенты готовятся к получению вакцины от меланомы, сообщает РИА Новости.

Мурашко: Пациенты получат вакцину против меланомы в начале следующего года

Как заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, некоторым проведена необходимая диагностика, на основе которой нарабатывается в необходимом количестве вакцина.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины для лечения меланомы составляет более 90%. Были проведены доклинические исследования на животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЗдравоохранениеРакВакцинаАлександр Гинцбург

