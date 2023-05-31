Обрушение трибун в Ростове-на-Дону: трое детей находятся в реанимации

В Ростове-на-Дону трое детей, пострадавших при обрушении трибун, находятся в реанимации, сообщает «РЕН ТВ».

До 15 выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

Состояние одного из них остается тяжелым. Кроме того, в состоянии средней тяжести находятся 11 несовершеннолетних. На амбулаторное лечение отпущены четыре ребенка.

Один взрослый помещен в операционную.

В результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек. Из них 15 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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