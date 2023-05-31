Обрушение трибун в Ростове-на-Дону: трое детей находятся в реанимации

Состояние одного из них остается тяжелым. Кроме того, в состоянии средней тяжести находятся 11 несовершеннолетних. На амбулаторное лечение отпущены четыре ребенка.

Один взрослый помещен в операционную.

В результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек. Из них 15 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

