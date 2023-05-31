Обрушение трибун в Ростове-на-Дону: трое детей находятся в реанимации
31 мая 202300:01
В Ростове-на-Дону трое детей, пострадавших при обрушении трибун, находятся в реанимации, сообщает «РЕН ТВ».
Состояние одного из них остается тяжелым. Кроме того, в состоянии средней тяжести находятся 11 несовершеннолетних. На амбулаторное лечение отпущены четыре ребенка.
Один взрослый помещен в операционную.
В результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек. Из них 15 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru