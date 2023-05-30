При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадал 21 человек

Увеличилось число пострадавших при обрушении трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

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В результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек. Из них 15 детей. Погибла женщина, уточнили в ведомстве.

Детей госпитализировали в больницы города. На месте работают расчеты пожарных и спасателей.

В Ростове-на-Дону 26 мая прошел ливень с крупным градом. Пробки в городе достигли 9 баллов, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: МЧС России
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