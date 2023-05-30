До 15 выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

Не менее 15 человек, по последним данным, пострадали в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, одна женщина погибла. Такую уточнённую информацию обнародовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Среди пострадавших – десять детей. Одна женщина и двое несовершеннолетних находятся в крайне тяжёлом состоянии. Как передает RT, на месте происшествия работают спасатели, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов.