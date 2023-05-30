До 15 выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

Не менее 15 человек, по последним данным, пострадали в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, одна женщина погибла. Такую уточнённую информацию обнародовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Среди пострадавших – десять детей. Одна женщина и двое несовершеннолетних находятся в крайне тяжёлом состоянии. Как передает RT, на месте происшествия работают спасатели, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов.

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Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит пояснение губернатора о ЧП. Трибуна опрокинулась из-за сильного ветра во время проведения соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова.

Региональный главк МЧС распространил предупреждение на ближайшие двое суток о неблагоприятных метеорологических явлениях. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду, ожидаются ливни с грозой и градом.

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ФОТО: МЧС России
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