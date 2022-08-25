Обнаружить пилота упавшего на Ставрополье Ми-2 пока не удалось

Обнаружить пилота разбившегося на Ставрополье вертолета пока не удалось, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на власти региона.

Восемь человек погибли при крушении вертолета в Грузии

Винтокрылая машина рухнула в районе хутора Шести в Предгорном районе. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на сухую траву.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Предварительно, полет вертолета был не зарегистрирован.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КрушениеВертолет
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