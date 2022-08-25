Обнаружить пилота упавшего на Ставрополье Ми-2 пока не удалось
25 августа 202200:37
Обнаружить пилота разбившегося на Ставрополье вертолета пока не удалось, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на власти региона.
Винтокрылая машина рухнула в районе хутора Шести в Предгорном районе. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на сухую траву.
Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
Предварительно, полет вертолета был не зарегистрирован.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru