Обнаружить пилота упавшего на Ставрополье Ми-2 пока не удалось

РФ готова гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС США в рамках нового пакета помощи передадут Киеву снаряды, дроны и ЗРК РФ в июне стала второй в мире по объемам добычи нефти, уступив США Суд в Албании оставил под стражей двух задержанных граждан РФ Гарь и дым вернуться в столичный регион в выходные