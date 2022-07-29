Восемь человек погибли при крушении вертолета в Грузии
29 июля 202220:37
Восемь человек погибли при крушении спасательного вертолета в Грузии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
Отмечается, что вертолет вылетел на спасение иностранного туриста, с которым произошел инцидент при полете на параплане.
В МВД уточнили, что турист погиб. Гражданин Грузии, который сопровождал туриста на параплане, выжил. Он госпитализирован.
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29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru