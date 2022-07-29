Восемь человек погибли при крушении вертолета в Грузии

Восемь человек погибли при крушении спасательного вертолета в Грузии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что вертолет вылетел на спасение иностранного туриста, с которым произошел инцидент при полете на параплане.

В МВД уточнили, что турист погиб. Гражданин Грузии, который сопровождал туриста на параплане, выжил. Он госпитализирован.





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ФОТО: flickr.com // vantes A.
ТЕГИ:КрушениеГрузия
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