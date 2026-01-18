СМИ: Европа опасается, что придется создавать собственный военный альянс вместо НАТО

Европейские страны выражают серьёзные опасения, что эскалация разногласий с США может привести к объявлению президентом Дональдом Трампом о прекращении существования НАТО. В этом случае им придётся формировать новый военный альянс без участия Вашингтона, что станет крайне затратной задачей для экономик, страдающих от хронически низкого роста. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии

Издание отмечает, что лидеры союзных государств пытались использовать лесть в отношении Трампа, однако европейцы всё больше убеждаются в неэффективности таких проявлений похвалы и преданности.

Накануне Трамп объявил о введении с февраля 10% пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Впоследствии тарифы вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка о покупке Гренландии Соединёнными Штатами.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАНАТОЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры