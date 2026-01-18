СМИ: Европа опасается, что придется создавать собственный военный альянс вместо НАТО

Издание отмечает, что лидеры союзных государств пытались использовать лесть в отношении Трампа, однако европейцы всё больше убеждаются в неэффективности таких проявлений похвалы и преданности.

Накануне Трамп объявил о введении с февраля 10% пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Впоследствии тарифы вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка о покупке Гренландии Соединёнными Штатами.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».