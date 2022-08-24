Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае
24 августа 202221:59
Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, крушение произошло на территории фермы в Предгорном округе. После падения вертолет загорелся.
Информации об судьбе экипажа пока нет.
Предварительно, полет вертолета был не зарегистрирован.
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru