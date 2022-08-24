Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае

Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, крушение произошло на территории фермы в Предгорном округе. После падения вертолет загорелся.

Информации об судьбе экипажа пока нет.

Предварительно, полет вертолета был не зарегистрирован.

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ТЕГИ:Ставропольский КрайКрушение
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