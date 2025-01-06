Над четырьмя регионами России уничтожили 12 украинских беспилотников

Двенадцать беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12... беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что семь дронов сбили над Курской областью, по два – над Белгородской и Брянской. Еще один БПЛА был уничтожен над Крымом.

Накануне вечером средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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