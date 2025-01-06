Над четырьмя регионами России уничтожили 12 украинских беспилотников
6 января 202507:36
Двенадцать беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12... беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.
В Минобороны уточнили, что семь дронов сбили над Курской областью, по два – над Белгородской и Брянской. Еще один БПЛА был уничтожен над Крымом.
Накануне вечером средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru