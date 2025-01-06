ПВО сбили украинские беспилотники в двух областях России

Украина вновь попыталась атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.



На угрозу отреагировали дежурные средства ПВО РФ. Оба запущенных ВСУ беспилотника были уничтожены. Один из них сбили над Белгородской областью, второй — над Курской.