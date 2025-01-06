ПВО сбили украинские беспилотники в двух областях России

Украина вновь попыталась атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

На угрозу отреагировали дежурные средства ПВО РФ. Оба запущенных ВСУ беспилотника были уничтожены. Один из них сбили над Белгородской областью, второй — над Курской.

Над четырьмя регионами России уничтожили 12 украинских беспилотников

В ночь на понедельник, 6 января, Украина также пыталась атаковать российские регионы беспилотников. Всего за ночь ПВО РФ уничтожили 12 украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ДроныВСУБеспилотникиПВО

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