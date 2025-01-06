ПВО сбили украинские беспилотники в двух областях России
6 января 202520:02
Украина вновь попыталась атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
На угрозу отреагировали дежурные средства ПВО РФ. Оба запущенных ВСУ беспилотника были уничтожены. Один из них сбили над Белгородской областью, второй — над Курской.
В ночь на понедельник, 6 января, Украина также пыталась атаковать российские регионы беспилотников. Всего за ночь ПВО РФ уничтожили 12 украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ПВО сбили украинские беспилотники в двух областях России
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru