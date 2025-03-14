Обломки БПЛА упали на резервуар на Туапсинском НПЗ
14 марта 202506:03
Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на резервуар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Telegram-канал Mash.
Огонь может перекинуться на соседние резервуары. Очевидцы заметили несколько беспилотников около 3 часов ночи. Они летали на низкой высоте.
Было слышно несколько взрывов с разницей в пять минут.
Также стало известно, что в аэропорту Сочи был введён план «Ковёр». Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru