Обломки беспилотника упали на жилой дом в Волгограде

По его словам, в настоящее время жильцов эвакуируют. Губернатор указал, что минувшей ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывали массированную атаку беспилотников на территорию области. Пострадавших и повреждений объектов нет.

Ранее умер один из пострадавших при атаке дронов на Арзамас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

