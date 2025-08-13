Обломки беспилотника упали на жилой дом в Волгограде

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на шестнадцатиэтажный жилой дом в Волгограде по улице Ополченской, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

В двух регионах России уничтожили 25 беспилотников ВСУ

По его словам, в настоящее время жильцов эвакуируют. Губернатор указал, что минувшей ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывали массированную атаку беспилотников на территорию области. Пострадавших и повреждений объектов нет.

Ранее умер один из пострадавших при атаке дронов на Арзамас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
