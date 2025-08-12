В двух регионах России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
12 августа 202507:32
Дежурные средства ПВО прошедшей ночью нейтрализовали над территорией России 25 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«С 23.50 мск 11 августа до 03.40 мск 12 августа... перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – указало ведомство.
Так, 22 дрона сбили в Ростовской области, три – в Ставропольском крае.
Между тем в Ростовской области запретили съемку и публикацию процесса либо последствий применения ракет, БПЛА, мест дислокации воинских частей и подразделений, пишет Ura.ru.
