В двух регионах России уничтожили 25 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО прошедшей ночью нейтрализовали над территорией России 25 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«С 23.50 мск 11 августа до 03.40 мск 12 августа... перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – указало ведомство.

Так, 22 дрона сбили в Ростовской области, три – в Ставропольском крае.

Между тем в Ростовской области запретили съемку и публикацию процесса либо последствий применения ракет, БПЛА, мест дислокации воинских частей и подразделений, пишет Ura.ru.

